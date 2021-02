Por entre caminhos de serpentes

Vilarejos ou casas isoladas no meio da mata, entre centenas de ilhas, parecem estar parados no tempo, mas sob a bênção do bom Deus, cercados de açaizais.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Quem opta pela viagem de navio de Santana (AP) até Belém (PA) tem a chance de conhecer um dos mais exóticos pedaços da Amazônia.

Vilarejos ou casas isoladas no meio da mata, entre centenas de ilhas que compõem o extremo oeste do Marajó, parecem estar parados no tempo, mas sob a bênção do bom Deus, cercados de açaizais que mais parecem obra do acaso caprichoso da natureza.

A calmaria é rompida pelo barulho dos potentes motores dos navios que cruzam os caminhos dos rios, certamente serpenteados por grandes cobras d’água que por aqui fazem sua morada desde que o mundo estava sendo esculpido.

Estamos a bordo do navio Breno, uma embarcação acostumada às águas do Tapajós, pois é sediado em Santarém (PA). Mas isto pra nada quer dizer que as águas não diáfanas do Amazonas lhe sejam estranhas. Ao contrário. Geralmente, a embarcação faz o trajeto de 36 horas entre Santana e Santarém ou, neste caso, uma viagem extra para Belém.

Essas naus transportam do mero lazer à esperança de dias melhores na capital das mangueiras.

Este é o caso da dentista Edilene Marinho, de 31 anos, que está de mudança para Belém do Pará. A mesma esperança que vai, também é a que fica, em forma de solidariedade, entre riozinhos e pequenas comunidades.

Já virou uma tradição que os ribeirinhos peguem suas pequenas canoas ou as velozes rabetas e aproximem-se do navio. Geralmente são crianças, que com suas pequenas mãos fazem sinais de pedido para os passageiros da embarcação.

A dentista preparou cerca de 25 kits de doações e, junto com seu filho, jogou as oferendas para os ribeirinhos que se aproximavam no “furo do Salvadorzinho”. Para os mais familiarizados na navegação da região, trata-se de um lindo caminho, um estreito, pouco antes de se chegar à Baía do Vieira Grande.

“É a primeira vez que me programo para fazer essa ação, esse bem para esse povo ribeirinho que tem menos acesso às coisas. Então, preparei cerca de 25 kits roupa de menino, menina, sapatos e brinquedos. Meu filho está empolgado para lançar no rio”, declarou a dentista.

Segurança

Do ponto de vista da segurança da embarcação, podemos afirmar que se trata de uma viagem muito segura. Nessa linha entre Santana e Belém nunca ocorreu grandes sinistros, como já ocorreu, inclusive recentemente, em outras linhas da região entre o Amapá e o Pará.

Mas, obviamente, a viagem requer o máximo de atenção e a responsabilidade em um navio é do comandante. No nosso caso, tratava -se do macapaense Marcelo Brasil, com experiência de mais de duas décadas de comando.

“Vinte e poucos anos de experiência, sempre com sucesso. A gente divide com outros marinheiros e o imediato. É uma viagem gostosa, essa solidariedade na viagem, por exemplo, já faz parte. Os ribeirinhos já esperam e se não tivesse é como se não tivesse a viagem”, contou o comandante Brasil, de 46 anos de idade.

Como é?

A viagem tem seus perrengues, mas nada de outro mundo. O calor equatorial se reveza com as chuvas amazônicas, daí temos um suco e uma aula ao vivo sobre a meteorologia da região.

Quanto à paisagem, ficamos entre estonteantes imagens de matas fechadas, vilarejos pequenos com suas tradicionais sedes (lugar onde se fazem as festas), quase sempre ao lado de uma Assembleia de Deus – coisas do sincretismo religioso marajoara –, e, também, a visão do horizonte, quando céu encontra o Rio Mar e conseguimos ter uma noção um pouco mais aproximada da imensidão deste gigante que nasce nos Andes peruanos.

Dentro da embarcação, estamos entre várias camadas de caboclos. Gente comum, trabalhadora. Antropologicamente, percebem-se os grupos que estão indo à passeio, os que estão de mudança, os transitórios e aqueles que você vê, percebe empiricamente, por uma série de pistas, que são seres deste mundo naval amazônico, por assim dizer.

A viagem é ótima, o que não quer dizer que não existam momentos em que pareça que a hora não passe. As redes, se não estavam no distanciamento da melhor indicação sanitária, também não repetiam o aperto de outras bárbaras viagens que este escriba já fez no trecho.

A comida é de peão. Boa, apesar de avisos temerários contra, por aqui e até aqui, tudo bem. O navio conta com dois bares/lanchonete, com preços que lembram os das currutelas. Uma latinha de cerveja, por exemplo, custa salgados cinco reais.

Belém, Belém

A chegada à capital das mangueiras é um capítulo à parte. Não mais que de repente, quando o mundo inteiro já pareceu converter-se em definitivo formado por água barrenta, matas e ribeiros, eis que surge uma selva de pedras imponente. É Belém, alguém anuncia. Chegamos ao destino.

Em minutos, as centenas de passageiros saem “praqui e pracolá”, cada um com um destino e nossa viagem fica para trás, talvez gravada em linhas tortas como essas ou na fotografia que a retina dos olhos de cada passageiro registra dessa nossa linda Amazônia.