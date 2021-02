Prefeitura e Hospital de Amor cuidam da saúde das mulheres

Carreta do Amor foi até a cidade de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá, após articulação do prefeito Bruno Mineiro. Testes de covid também foram ofertados.

A Carreta do Amor, que promove exames preventivos à saúde da mulher, percorreu 230 km de Macapá até a cidade de Tartarugalzinho, onde ficará por 10 dias ofertando exames de mamografia, de colo do útero e testes rápidos de covid.

Os atendimentos iniciaram nesta quarta-feira (17). A carreta ficará na Praça Saturnino, no Centro da Cidade.

Os serviços estão sendo ofertados graças a uma parceria entre a prefeitura do município e o Hospital de Amor. A articulação foi feita ainda em dezembro do ano passado, antes mesmo do prefeito Bruno Mineiro (DEM) tomar posse.

A prefeitura providenciou o suporte logístico necessário para a ação, incluindo a oferta de testes rápidos de covid-19, e o acompanhamento clínico das mulheres do município.

Mineiro enfatizou que embora os atendimentos sejam de caráter preventivo, em caso de alterações nos exames a PMT, através da SEMSA, prestará todo o cuidado necessário às mulheres.

No lançamento da ação, estiveram presentes o vice-prefeito Javã Castanho, o presidente da Câmara de vereadores Felipe Rezende (DEM) acompanhado dos vereadores Leandro (PL), Gato (PP), Glaucio de Paula (PP) e Professor Alessandro (PSD), além do presidente do conselho de saúde Bruno Melo.