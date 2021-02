Prefeitura paralisa obras de saúde em Macapá

Policlínica e UBS ficam em bairros bastante populosos da zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Duas importantes obras para a assistência em saúde da população, que estão sendo tocadas pela Prefeitura Municipal de Macapá (PMM), estão emperradas: Policlínica, no Bairro São Lázaro, e UBS do Infraero 2, ambas na zona norte de Macapá.

Em 31 de dezembro do ano passado, a adaptação e reforma da Policlínica de Macapá Dr. Papaléo Paes estava com mais de 90% dos trabalhos concluídos. A primeira etapa chegou a ser inaugurada no último dia de gestão do prefeito Clécio Luís (sem partido), mas não ficou disponível para a população.

Depois de fazer uma visita no canteiro de obras logo no primeiro dia de trabalho, o prefeito Antônio Furlan (Cidadania), ladeado com sua equipe técnica, alegou que o local não tinha condições para funcionar por causa de problemas na instalação elétrica e outros motivos estruturais. Dias depois da visita e sem aviso, a obra foi paralisada.

Já a UBS Infraero 2 teve as atividades interrompidas ainda em dezembro de 2020. Os profissionais e os atendimentos foram transferidos para o prédio da nova UBS da BR-210 localizada no bairro Amazonas.

Ainda em dezembro, portas e janelas foram arrancadas e um barracão para guarda materiais foi construído. Alguns trabalhadores ainda podiam ser vistos no local, mas no início do ano os trabalhos pararam e o canteiro de obras ficou vazio.

Distância dificulta tratamento

A situação não está fácil para quem tinha um serviço disponível próximo de casa e agora precisa ir para longe em busca de atendimento. É o que relata a cabeleireira Melridays Martins, de 30 anos.

A filha dela tem problemas de saúde que estavam sendo investigados pelo médico da unidade, mas depois que o local fechou, o tratamento foi interrompido.

“Devido ao posto ter saído daí para um lugar mais longe, ficou mais difícil ir até lá. Eu nunca fui lá por causa da distância. Sempre que ela passa mal eu vou até a UPA no Novo Horizonte. Eu já tentei marcar uma consulta pra ela lá nesse posto novo, mas é muito difícil conseguir. Faz falta esse postinho que tinha aqui”, lamentou a cabeleireira.

O que diz a PMM

A PMM se pronunciou por meio de nota. Sobre a Policlínica, informou que 90% dos trabalhos estão concluídos e que resta ainda a estruturação com pessoal e equipamentos e que o prédio estará disponível para a população em abril. Afirmou ainda que a obra não está parada e sim passando por acabamentos.

Já em relação a UBS Infraero 2, informou que “foram necessários alguns ajustes no projeto. Após essas readequações, a obra iniciará”. Disse ainda que o novo prédio vai custar R$ 261.725,96.