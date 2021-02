Procon cobra uso de máscaras em feiras

Fiscalização atendeu denúncias dos consumidores sobre feirantes que não estariam utilizando o item obrigatório na proteção contra o novo coronavírus em Macapá.

O Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon/AP) iniciou uma série de inspeções programadas em feiras de Macapá para cobrar dos empreendedores o uso de máscaras de proteção facial, item obrigatório na proteção contra o novo coronavírus.

A primeira ação ocorreu nesta terça-feira (2), nas feiras do Pescado, no Perpétuo Socorro, e do Produtor, no Buritizal, nas zonas leste e sul de Macapá, respectivamente.

O cronograma de fiscalizações foi montado depois que órgão recebeu denúncias de consumidores sobre a falta do item de proteção por parte dos feirantes. O trabalha conta com apoio de técnicos da Vigilância Sanitária Municipal e policiais militares.

Segundo o Procon, um levantamento prévio mostrou que alguns se negam a usar máscaras. Ao fim da primeira ação, 71 boxes de venda foram notificados, 15 na Feira do Pescado e 56 na Feira do Produtor. Além da falta do uso de máscaras, havia feirantes sem documento de identificação, dificultando o trabalho de fiscalização, ausência de tabela de preços.