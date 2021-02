PSD indica Lucas como vice-presidente do Senado

Lucas conversa com o prefeito Bala: definição pelo nome do amapaense depende de um acordo, já que o MDB também está de olho na vaga

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Enquanto o Senado escolhe hoje (1º) no voto quem será o novo presidente do Senado, nos bastidores a briga também é grande pela 1ª vice-presidência. Dois nomes disputam o cargo: o amapaense Lucas Barreto (PSD) e o paraibano Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

Quando foi eleito, em 2019, Davi quebrou a proporcionalidade partidária na composição da mesa diretora, tradição que fazia com que apenas as maiores legendas indicassem membros para os cargos de comando do Senado.

Davi decidiu dividir os cargos entre partidos de direita, centro e esquerda, entregando funções até para senadores que não tinham apoiado a candidatura dele. No entanto, nesta eleição, a situação é diferente. Há uma tendência de volta da proporcionalidade por vontade do MDB.

Depois de abandonarem a candidatura de Simone Tebet, os caciques emedebistas tentam emplacar Veneziano para ser o vice de Rodrigo Pacheco (DEM-AP), que pode se tornar o novo presidente na votação de hoje.

Lucas é indicação do PSD, que detém a 2ª maior bancada do Senado.

“Lucas é muito querido pelos senadores e tem a confiança dos líderes, mas só um acordo pode consolidar a vice-presidência para ele. Se for no voto, será difícil”, avalia uma fonte que acompanha a eleição no Senado, cuja reunião preparatória foi aberta no início desta tarde.

A escolha do vice-presidente deverá ser realizada amanhã (2).