“Quando queriam o conflito, defendi a democracia”, diz Davi ao se despedir da presidência

Avaliação foi feita no último dia de presidência do Senado

Por SELES NAFES

O senador Davi Alcolumbre (DEM) se despede da presidência do Senado, nesta segunda-feira (1º), após dois anos de gestão. Em entrevista à Coluna Radar, da Revista Veja, o parlamentar avaliou que contribuiu para a manutenção da democracia.

“Quando todos queriam o conflito, defendi os princípios democráticos com todas as forças”.

“Nunca me afastei dos princípios democráticos. A democracia é a espinha dorsal da liberdade, fiadora maior da nossa Constituição, a maior conquista do nosso povo, o mecanismo que permite a vigilância sobre as instituições e o regime que possibilita a escolha de governantes pelo voto”, concluiu.

A coluna lembrou que durante várias crises Bolsonaro atacou ministros do STF, Davi e Rodrigo Maia, presidente da Câmara que também se despede do cargo hoje.

“Nos conflitos mais acirrados, trabalhei para evitar que crescessem as posições mais radicais. Me coloquei como uma ponte de consenso buscando conciliar, recuando e avançando para evitar o confronto entre as instituições, fortalecendo o diálogo e a democracia”, lembrou.