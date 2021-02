R$ 8 milhões em drogas viram cinzas no Amapá

Foram queimados 300 kg de drogas em uma olaria de Macapá, entre maconha, crack, pasta base de cocaína, skank e 5 mil comprimidos de ecstasy.

Por RODRIGO ÍNDIO

Agentes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes do Amapá (DTE) incineraram mais de 300 kg de drogas nesta sexta-feira (5), em uma olaria na zona sul de Macapá. As substâncias foram apreendidas em ações realizadas em 2020.

O material incinerado incluiu maconha, crack, pasta base de cocaína, skank (maconha feita em laboratório) e 5 mil comprimidos de ecstasy. Para ser queimado, o entorpecente precisou receber autorização da Justiça e do Ministério Público do Amapá.

De acordo com a DTE, o valor bruto das drogas estava estimado em R$ 8 milhões. Caso fossem processadas, redistribuídas e comercializadas em novas porções o valor seria incalculável.

“A DTE, no ano de 2020, apreendeu 230 kg de drogas e 5 mil comprimidos de ecstasy. As outras delegacias, a Polícia Militar e o Iapen apreenderam aproximadamente 70 kg somando os 300 kg de drogas que a Polícia, no modo geral, apreendeu no estado em 2020”, detalhou o delegado Sidney Leite, titular da DTE.

Os números de apreensões superaram os de 2019. Após a incineração, uma nova fase de investigações e operações se inicia, com o objetivo de tirar mais materiais ilícitos de circulação no Amapá.

“A gente espera que nesse ano de 2021, a gente possa fazer mais operações. A Polícia Civil está se preparando para uma ano que a gente vai combater a droga, combater o patrimônio, enfim, nos relacionar mais ainda com o Mistério Público. É um ano promissor”, concluiu o delegado.