Randolfe e Pacheco reúnem com setor farmacêutico para acelerar vacinação

Um encontro de senadores com representantes da Pfiezer, da Johnson & Johnson e entidades nacionais do setor farmacêutico, agendado para a aproxima segunda-feira (22), pode acelerar o processo de imunização no Brasil. O senador do Amapá, Randolfe Rodrigues (REDE), participará do encontro, que será liderado pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (DEM).

O objetivo é tratar sobre mecanismos para superar os entraves acerca de novas vacinas contra a Covid-19 no Brasil. O tema é tratado pelos parlamentares à luz da Medida Provisória 1026, e também a partir da proposta de Emenda 76, do senador Randolfe, que garante a viabilização para novos imunizantes.

Além dos senadores, estarão entre os presentes na reunião Maria Díaz, presidente da Pfiezer na América Latina, Carlos Murilo, presidente da Pfiezer no Brasil, Roy Benchimol, presidente da Johnson & Johnson, além de representantes da Interfarma, que representa empresas e pesquisadores nacionais ou estrangeiros responsáveis pela inovação em saúde no Brasil, e do Sindusfarma, das indústrias de produção de farmacêuticos.

Para Randolfe, a urgência da liberação de novos imunizantes se dá pela falta de vacinas, problema já confirmado por vários estados em pleno andamento da campanha de vacinação contra ocoronavírus.

“A imunização de brasileiros e brasileiras é a única forma de sairmos da tragédia sanitária que, por dia, mata mais de mil compatriotas nossos. Ao mesmo tempo, é o único caminho possível para iniciarmos a recuperação que o Brasil e principalmente os mais pobres tanto necessitam”, disse o senador.

O parlamentar destacou ainda que apresentou no âmbito da MP 1026 a emenda 0076 para retirar todos os entraves burocráticos para a entrada de novas vacinas no Brasil.

“Seja de onde vier, precisamos de vacina, seja de que marca for. Quero pedir o apoio de todas e todos para aprovar essa emenda à MP. É o único caminho para salvarmos vidas e restabelecermos a normalidade de nossas vidas”, finalizou.

MP 1026

A MP das vacinas (1026/21) dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária e treinamentos destinados à vacinação contra a Covid-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação.