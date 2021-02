Santana inicia vacinação em idosos

Imunização no município a 17 km de Macapá, ocorre em drive thru e ponto fixo.

Compartilhamentos

O segundo município mais populoso do Estado, Santana, a 17 km de Macapá, iniciou nesta quarta-feira (10), a vacinação para idosos a partir de 85 anos.

O Estado repassou para Santana 1.420 doses de CoronaVac contra a covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde do município, este quantitativo é suficiente para que toda a sua população acima de 85 anos seja vacinada.

De acordo com o cronograma definido pela coordenação municipal, a vacinação dos idosos acontece em dois momentos: nos dias 10 e 11 recebem a vacina pessoas com 90 anos ou mais. Pelo cadastro do município, 245 idosos deverão ser vacinados nesses dois dias.

Para evitar aglomerações, foram preparados dois pontos que vão funcionar nesses dias. Um fixo, que está funcionando no Rotary Clube de Santana (Rodovia Duca Serra), e um ponto na modalidade drive thru, em frente ao prédio da Prefeitura, no Bairro Paraíso.

Na sexta-feira (12), será a vez dos idosos com idade entre 85 e 89 anos, que serão imunizados na igreja Esconderijo do Altíssimo (ponto fixo) e na igreja Perpétuo Socorro (drive thru).

É importante destacar que o idoso precisa trazer seus documentos, como RG, cartão do SUS e comprovante de residência do município de Santana.

Quanto aos idosos que estão doentes e com dificuldade de locomoção, a PMS informou que será necessário que os familiares deles compareçam até a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência e façam o cadastro do idoso. Assim, uma equipe de saúde da família irá na residência aplicar a vacina.