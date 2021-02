Sarampo: 266 pessoas estão infectadas no Amapá

O Estado está respondendo ao surto da doença com ação de imunização de casa em casa em Macapá e outros 6 municípios prioritários.

Chegou a 266 o número de pessoas infectadas pelo sarampo no Amapá. O número foi atualizado nesta terça-feira (2) pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) – órgão do governo estadual.

Com 139 casos confirmados, a capital Macapá ultrapassou, em número de casos, Santana, o primeiro município a ser identificado com surto da doença. Santana agora aparece com 115 casos, Mazagão 6, Ferreira Gomes e Oiapoque com 2, Porto Grande e Pedra Branca do Amapari com 1 caso confirmado cada um. Outros 60 casos estão sendo investigados.

O Governo do Amapá está respondendo ao suto com uma ação de varredura vacinal, que faz a imunização de casa em casa. A tarefa é feita em parceria com a Organização Pan-americana de Saúde (Opas).

A ação já aplicou 16.551 doses da tríplice viral, que além de imunizar contra o sarampo, ainda previne contra a caxumba e a rubéola. A meta é alcançar 130 mil pessoas. Também são ofertadas outras vacinas de rotina para crianças até 5 anos de idade. Neste objetivo secundário, outras 7.433 doses foram aplicadas neste público infantil.

Esta semana, a ação prosseguirá nos sete municípios prioritários: Macapá, Santana, Mazagão, Porto Grande, Laranjal do Jarí, Vitória do Jarí e Oiapoque – onde a ação está prevista até o fim de fevereiro, por estar em área de fronteira (Guiana Francesa).