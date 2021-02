Secretário acusado de furar fila da vacinação é exonerado

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Randolph recebe a CoronaVac no dia 28 de janeiro

Por SELES NAFES

O prefeito de Serra do Navio, Elson Belo (Avante), assinou decreto exonerando o jornalista Randolph ‘Scoth’ Pinheiro da Silva do cargo de secretário municipal de Saúde. O ex-gestor é suspeito de ter furado a fila da vacinação contra a covid-19.

No 28 de janeiro, Randolph Scoth, antes um crítico da vacina, foi o primeiro servidor da prefeitura a ser imunizado contra o coronavírus em Serra do Navio. A foto dele recebendo a dose da CoronaVac foi amplamente divulgada. A esposa dele, Regiane Gurgel, que é assistente social do município, também recebeu a dose.

O Ministério Público do Amapá abriu um inquérito civil para investigar o caso e pediu o afastamento do casal, sob a suspeita de desrespeito à ordem de prioridade da vacinação. Na primeira etapa, a vacinação é destinada a profissionais de saúde na linha de frente da pandemia.

O decreto foi assinado no último dia 5, mas foi publicado divulgado apenas ontem (6).

Outro caso semelhante é investigado na cidade vizinha de Pedra Branca do Amapari, a 180 km de Macapá, onde a diretora da Unidade Mista de Saúde, que estava de férias, também foi vacinada.