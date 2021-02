Seis anos depois, musa receberá prêmio da AABB

Juíza determinou bloqueio de parte da renda da AABB para pagar prêmio à musa de 2014, Nataly Uchoa. FOTO: SELES NAFES/ARQUIVO SN

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A juíza Alaíde de Paula, da 4ª Vara Cível de Macapá, determinou o bloqueio de 5% da renda mensal da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) para pagamento do prêmio da musa verão de 2014. O título de Nataly Uchoa também só foi reconhecido por meio de decisão judicial.

A briga na justiça começou ainda em 2014, quando a AABB promoveu o tradicional concurso Musa Verão. Nas notas dos jurados, a vencedora foi Kherolaine Pereira, com Nataly Uchoa em segundo lugar.

No entanto, a vice campeã ingressou na justiça alegando que houve desrespeito da entidade ao regimento do concurso, que previa inicialmente apenas 10 jurados. Outros dois foram colocados na fase final do concurso, à revelia das participantes, elevando o número de julgadores para 12.

A defesa demonstrou no processo que as notas dos 10 primeiros jurados davam vitória à Nataly, ou seja, a entrada dos dois novos jurados, indevidamente, foi determinante para o resultado que deu o título à Kherolaine.

A juíza determinou o cancelamento do resultado e que o título fosse dado à Nataly. No entanto, ela nunca recebeu o prêmio do concurso, um carro zero km, avaliado, à época, em R$ 32 mil. A AABB recorreu, mas perdeu a ação.

Em maio de 2019, a magistrada chegou a mandar avaliar o tubo água do parque aquático da associação para que o prêmio fosse pago. No último dia 27 de janeiro, a juíza determinou o bloqueio de R$ 54 mil, com mandado expedido para a empresa que cuida da contabilidade da AABB.

Alaíde de Paula também determinou que a AABB e a empresa de contabilidade sejam condenadas por litigância de má fé, em caso de descumprimento da decisão.