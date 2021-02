Sem Carnaval, Santana intensifica fiscalização temendo nova variante

Decreto assinado pelo prefeito Bala Rocha (PP) suspende pontos facultativos e folia no município a 17 km de Macapá e, ainda, determina fiscalização nos acessos portuários.

Assim como o Estado, o município de Santana, a 17 km de Macapá, também proibiu qualquer evento público ou particular de carnaval este ano. A medida é mais uma prevenção ao coronavírus, objetivando evitar circulação de pessoas e aglomerações.

Segundo o decreto municipal assinado pelo prefeito Bala Rocha (PP) e que já está em vigor nesta quinta-feira (11) está suspenso o ponto facultativo do período de carnaval – isto quer dizer que na segunda-feira gorda e na quarta-feira de cinzas o expediente é normal na cidade.

Tradicionalmente, Santana é o destino de milhares de foliões amapaenses que buscam uma programação alternativa de carnaval. Em época de folia, a micareta santanense iniciava já na quinta-feira que antecedia a terça-feira gorda – ou seja, deveria se iniciar hoje.

“A Prefeitura entende a importância do evento para a economia do município, mas, neste momento, preservar a vida das pessoas é o mais importante”, justificou o prefeito.

O decreto manteve as medidas que já estavam valendo, como restrição e limites de horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais.

A novidade é a fiscalização na Área Portuária, por causa do grande fluxo de passageiros que chegam ao município, vindos principalmente do Pará, onde a nova variante do coronavírus já está circulando.

O Governo do Estado cedeu fiscais que se juntam a técnicos da prefeitura para que a fiscalização seja intensificada nos próximos dias nos terminais hidroviários de passageiros.