Sem desfile após 56 anos de folia, relembre A Banda

Depois de mais de meio século de irreverência, este ano não haverá desfile do bloco de sujos em Macapá. Mas, o Portal SelesNafes.com trouxe uma pequena lembrança de outros anos da folia.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Nesta terça-feira Gorda de carnaval de 2021, pela primeira vez desde 1965, há 56 anos, não ocorrerá desfile do maior bloco carnavalesco do Norte do país, A Banda, que tradicionalmente percorre ruas e avenidas do Centro de Macapá.

Por conta das precauções à pandemia de covid-19, o desfile deste ano foi cancelado. Para compensar a saudade e relembrar momentos de descontração, o Portal SelesNafes.com pediu que leitores enviassem fotos de edições passadas, que agora serão postadas nesta foto-reportagem interativa.