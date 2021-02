Senador trata de vacinas com a Johnson & Johnson e China

CRISE DO CORONAVÍRUS

Empresa informou que solicitou à Anvisa autorização para fornecimento entre os meses de fevereiro e março

O Brasil está cada vez mais perto de um acerto para adquirir também as vacinas da Johnson & Johnson. Nesta quarta-feira (3), o senador Randolfe Rodrigues (REDE) participou de um encontro virtual com representantes da empresa e do governo chinês.

Foram duas agendas: pela manhã, o senador reuniu com a Johnson & Johnson. A empresa informou que fez um pedido emergencial à Agência Sanitária de Vigilância Sanitária (Anvisa) para fornecimento da vacina, entre os meses de fevereiro e março.

Em seguida, Randoĺfe integrou uma comitiva de senadores que participou de encontro com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, que tratou do fornecimento de insumos para produção de vacinas contra a Covid-19 e da relação comercial entre Brasil e China.

“Essas articulações tem o fundamental objetivo de aumentar as opções de imunização para nossa população e agilizar o processo de aquisição de vacinas. Até o momento, dois imunizantes já estão em uso no país e precisamos que outras vacinas estejam disponíveis o mais breve possível”, destacou o senador.