Servidores denunciam desmonte da assistência social da prefeitura de Macapá

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Equipes pedem vacina e dizem que órgão é essencial. No entanto, não estaria havendo diálogo com a secretária Patrícia Ferraz

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Trabalhadores da assistência social que prestam serviços para a Prefeitura de Macapá fizeram um protesto nesta segunda-feira (22) por melhores condições de trabalho no período de pandemia. Entre as reivindicações, está o direito de serem considerados prioridade na vacinação contra a covid-19 e a preservação das equipes atuais.

O ato foi realizado em frente à Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), no Centro da capital. Os profissionais alegam pertencer a um órgão considerado essencial e que funcionou durante toda a pandemia na assistência a famílias.

Com gritos de ordem e cartazes, os funcionários denunciaram a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Segundo eles, a secretaria não tem garantido nem o básico aos trabalhadores e aos usuários do serviço.

“São pessoas em vulnerabilidade social. Nós não temos uma máscara para oferecer para a pessoa se proteger e para garantir a nossa segurança também. Isso é um fato, precisamos de EPI para continuar funcionando, então a secretaria e a prefeitura precisam atender esta demanda”, avaliou o psicólogo Aristóteles Silva, também servidor da Semas.

Desmonte

O movimento alega que não há diálogo entre a secretária Patrícia Ferraz e os funcionários públicos efetivos. Com isso, estaria havendo um desmonte de equipes de referência que estão no vínculo diário com a população.

“Além disso, ela [secretária] passou a constituir como chefes de departamentos pessoas sem o conhecimento técnico científico, sem experiência em contrapartida à política de assistente social. Então está tendo uma aberração no tocante à coordenação, no tocante à execução dos serviços. A assistência social está sendo atropelada”, acrescentou o psicólogo, o único a falar pelo grupo.

A Secretaria de Assistência Social informou que já recebeu o pedido de inclusão dos servidores no plano de vacinação, e que mais de 11,4 mil profissionais de saúde e idosos já foram imunizados. No entanto, a inclusão de outras categorias depende da chegada de mais vacinas.

Sobre a reivindicação dos EPIs, a Semas informou que já iniciou a licitação para aquisição.

“Concomitantemente, para garantir a segurança dos colaboradores, os profissionais de serviços gerais da Semas trabalham diariamente na higienização dos equipamentos. A Secretaria Municipal de Assistência Social tem se mantido aberta ao diálogo e continua à disposição dos manifestantes para ouvir as reivindicações e informar o trabalho que está sendo realizado na pasta”.