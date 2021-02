Suspeito de assalto é espancado por populares

Acusado foi levado ao Hospital de Emergência. Crime e espancamento ocorreram no Bairro Laguinho, região central de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um assaltante foi preso depois de ser atropelado e espancado por populares, na noite deste domingo, no Bairro do Laguinho, na região central de Macapá, na noite deste domingo (31). A vítima do roubo contou que estava na frente de casa quando foi rendida por dois homens, e que o suspeito detido segurava uma arma semelhante à uma pistola.

A dupla exigiu o celular do morador e depois fugiu correndo em direção à Praça Chico Noé, mas foi perseguida. Um deles conseguiu fugir. O outro, Pablo Sérgio Gomes Araújo, de 24 anos, não teve a mesma sorte. Com ele foi encontrado o celular roubado.

Quando a PM chegou ao local, estava imobilizado e bastante ferido. Os policiais o prenderam e providenciaram socorro para ele no Hospital de Emergência do Centro de Macapá. Após procedimentos médicos, Pablo foi apresentado ao delegado Leonardo Alves, plantonista do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.