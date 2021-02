Suspeito morre durante ação do Bope contra golpes pela internet

Além do suspeito morto, duas pessoas foram presas. Ocorrência iniciou com prisão na zona sul e terminou em confronto na zona leste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma pessoa morreu e outras duas foram presas durante ação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar para prender envolvidos em golpes de compra e venda pela internet. As fraudes seriam planejadas e comandadas de dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), na zona oeste de Macapá.

A ação policial durou toda a tarde desta terça-feira (9) e começou no Bairro do Buritizal, zona sul de Macapá, por volta de 14h30, depois que o Serviço Reservado do Bope identificou que havia um homem dando apoio aos golpes do lado de fora da cadeia.

Segundo boletim de ocorrência, esse suspeito seria o mototaxista Erivaldo Nogueira Morais, de 43 anos. Ele foi preso na Avenida dos Tamoios com a Rua Santos Dumont. Com ele teria sido apreendida uma máquina fotográfica profissional, que seria um produto oriundo dos golpes.

A partir da prisão do acusado, os militares se deslocaram até a zona leste da cidade. Lá, no local conhecido como Beco da Lage – com entrada pela Avenida Pedro Américo –, os policiais foram recebidos a tiros por Weslley Cordeiro de Souza, de 20 anos. Os militares revidaram e ele acabou atingido. Ele morreu no local antes da chegada do apoio médico.

Como o local é populoso e de grande movimentação de pessoas, centenas de curiosos se glomeraram. Peritos da Polícia Técnico-Científica (Politec) analisaram a cena do confronto e providenciaram a remoção do corpo.

Uma mulher que também estaria envolvida nos golpes também foi presa no local do confronto e apresentada, juntamente com o mototaxista, no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, onde vítimas também compareceram.

O Bope ficou de dar mais detalhes sobre o caso na manhã desta quarta-feira (10).