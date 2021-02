Tentativa de roubo termina com assaltantes mortos e policial ferido

O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (11), no Bairro dos Congós, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois assaltantes morreram e um terceiro ficou ferido depois de uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial onde estava um militar do Batalhão de Operações Especiais (Bope) fazendo compras. O policial reagiu ao assalto e também acabou ferido.

O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (11), por volta de 21h, em uma mercearia mna 16ª Avenida do Bairro dos Congós, zona sul de Macapá. Lá, de acordo com o relatório da ocorrência, o policial acertou os dois homens armados que entraram no local, mas também foi atingido durante a troca de tiros.

O militar, que é tenente do Bope, levou dois tiros no abdômen e um em uma das pernas. Um dos assaltantes, identificado como Leônidas Correia Guiomar, de 25 anos, morreu no local. O comparsa dele, que é menor de idade, foi levado ao Hospital de Emergência do Centro, assim como o policial ferido. Ambos passaram por cirurgia e continuam internados.

Quando equipes da Força Tática chegaram ao local do roubo, populares informaram que após o tiroteio, as armas dos dois bandidos que entraram na mercearia caíram no chão, foi neste momento que um terceiro criminoso surgiu.

Ele pegou as armas que estavam no chão e fugiu, mas foi reconhecido por testemunhas como “Dudu”, que moraria em uma área de ponte no Bairro Zerão, comunidade vizinha ao Congós.

Equipes Grupo de Intervenção Rápido e Ostensivo (Giro) – Companhia do Bope – foram até o local onde o suspeito estaria. Quando chegaram, foram recebidas a tiros por ele, que fugiu mais para dentro da área de pontes.

Os policiais foram atrás e houve nova troca de tiros, mas, desta vez, Dudu foi atingido. Ele foi socorrido pelo Samu, mas morreu ao dar entrada no HE.

De acordo com o capitão Jonas Santos, do Bope, os militares fizeram buscas na casa de Dudu na área de pontes. Lá, encontraram 50 porções de crack e 17 de maconha. Junto com arma usada por ele no confronto, um revólver de calibre 38, as drogas foram apresentadas no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.

Todos os três envolvidos têm antecedentes por crimes como roubo, extorsão e tráfico, segundo a polícia. O capitão Jonas também informou que a Justiça decretou a custódia do adolescente que está internado no HE.