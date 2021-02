Candidatos já estão se inscrevendo após publicação de edital pelo MP

Por SELES NAFES

O presidente do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), o desembargador João Lages, que se despede do cargo em março, informou que já começaram as inscrições para os candidatos à vaga que era do desembargador Manoel Brito, aposentado há pouco mais de uma semana. O novo magistrado sairá do Ministério Público, que já publicou o edital de inscrição. Assista.