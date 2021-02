Tripulação de barco é surpreendida por assaltantes em Macapá

ASSALTO NO RIO AMAZONAS

Barco estava fundiado perto da Rampa do Açaí, no Bairro Santa Inês. Foto: Rodrigo Índio/Arquivo SN

Assaltantes invadiram uma embarcação de médio porte fundiada no Rio Amazonas, em frente a cidade de Macapá, na madrugada deste sábado (6). Ninguém ficou ferido.

De acordo com o registro no Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), os tripulantes se trancaram numa cabine enquanto os criminosos roubavam pertences deles.

O assalto ocorreu por volta das 2h30min, próximo da rampa do açaí, no Bairro Santa Inês. Policiais do Batalhão Ambiental tiveram dificuldades para atender a ocorrência porque a lancha deles apresentou uma pane e não conseguiram chegar logo à embarcação atacada.

A equipe se deslocou até a praticagem, na Fazendinha, de onde se comunicaram com os tripulantes que fizeram o relato.

Segundo eles, os bandidos estavam armados com facas e permaneceram cerca de 25 minutos dentro do navio. Eles fugiram levando objetos das vítimas.

Os tripulantes foram orientados a registrar um boletim de ocorrência, e até agora ninguém foi preso.