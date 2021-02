Uma amizade complicada

O prefeito Furlan e seu principal apoiador no primeiro turno não se falam há duas semanas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um dos principais apoiadores da campanha de Antônio Furlan (Cidadania), no ano passado, entrou em rota de colisão com o prefeito de Macapá. Gilvam Borges (MDB) não está nada contente com o espaço que lhe coube na nova gestão municipal, e não tem escondido a insatisfação de ninguém. Ele e o prefeito, inclusive, já bateram boca e não estão se falando.

Gilvam Borges foi o principal apoiador de Furlan no primeiro, quando o atual prefeito ainda procurava uma coligação para tirar o Cidadania do isolamento. Gilvam, que vem conseguindo manter o controle do MDB no Amapá há mais de uma década, ofereceu a legenda, fundo partidário e considerável tempo na propaganda eleitoral.

Na prática, entretanto, a situação sempre foi de desprestígio. Para aderir à candidatura de Furlan, Gilvam fez um acordo que de alguma forma não garantiu a ele o direito de indicar nomes. A vice-prefeita Mônica Penha, por exemplo, apesar de ser do MDB, na verdade foi escolhida por Furlan.

Na prefeitura não tem sido muito diferente. Gilvam foi colocado no baixo clero e teve direito a apenas um cargo: indicou o filho Gonçalo Borges (ex-candidato a vereador) para ser secretário de Direitos Humanos, uma pasta que tem apenas cinco cargos e quase nenhuma estrutura.

Há cerca de 15 dias, Furlan foi ao escritório de Gilvam, no local batizado de “Palácio da Cidadania”, resquício do polêmico governo paralelo que o emedebista tentou implantar durante o governo Camilo Capiberibe (2011/2015).

O tempo fechou. Furlan deixou o prédio irritado com Gilvam gritando na sacada. Desde então, os dois não se falam e Gilvam vem tentando uma reaproximação com outros grupos políticos.