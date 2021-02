URGENTE: Governo federal cancela envio de vacinas para o Amapá

CRISE DO CORONAVÍRUS

Doses que deveriam chegar amanhã (23) foram canceladas. Informação foi repassada pelo Ministério da Saúde do governador Waldez Góes

Por RODRIGO ÍNDIO

Em reunião com integrantes do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coesp), nesta segunda-feira (22), o governador Waldez Goés (PDT) informou que o Amapá não deve mais receber vacinas contra a covid-19 neste mês de fevereiro, como havia sido confirmado pelo governo federal.

Segundo cronograma oficial, um lote contendo 16 mil doses de AstraZeneca e CoronaVac chegaria amanhã (23) em Macapá. Entretanto, na sexta-feira (19), Waldez Goés recebeu a notícia no cancelamento do envio sem nenhuma justificativa do que teria ocorrido. Acompanhe:

O governador assegurou que quem já tomou a primeira dose de vacina não será prejudicado. Waldez ressaltou ainda que existe a intenção dos estados de comprar 25% de vacinas necessárias para que até julho 75% da população seja imunizada, isso se não houver mais problemas com o cronograma do governo federal.

O chefe do executivo cobra também celeridade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na avaliação de outras vacinas para disponibilizar a sociedade.