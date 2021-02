Vereador quer dados de vacinados nas redes sociais em tempo real

Proposta visa mais transparência na divulgação das ações de combate e imunização contra a covid-19 em Macapá.

Projeto de lei apresentado pelo vereador Dudu Tavares (PDT) nesta terça-feira (23) propõe que dados de pessoas vacinadas sejam divulgados em tempo real nas redes sociais e sites oficiais do município de Macapá para evitar fraudes e ‘furadas de fila’ no processo de imunização contra covid-19 na capital do Amapá.

Além de dar mais transparência nas ações municipais segundo o vereador, a proposta também prevê sanções para quem descumprir a ordem de vacinação. O projeto foi aprovado começou a tramitar na Casa em caráter de urgência.

“É direito da população ter acesso às informações, para que acompanhem e tenham segurança do efetivo cumprimento da ordem cronológica dos grupos prioritários. É nosso compromisso, e vou lutar pela garantia desse direito’’, destacou o parlamentar ao apresentar a proposta.

No mesmo projeto, o parlamentar também propõe que os garis encarregados da limpeza da capital sejam incluídos nos grupos prioritários da campanha de imunização, por estarem sujeitos aos mais diversos riscos durante a atividade.

Além disso, o Projeto de Lei estabelece que a Estratégia de Saúde da Família, esteja presente nas comunidades quilombolas, rurais e ribeirinhas, garantindo que a vacina chegue integralmente até esses munícipes que tanto precisam de atenção.