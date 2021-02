VÍDEO: ladrões arrombam loja e furtam TVs em 30 segundos

Crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (18) na loja localizada na Padre Júlio, região central de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Pela 2ª vez em menos de uma semana uma das lojas de uma rede varejista do Amapá foi atacada por ladrões. O estabelecimento, que fica localizado na Avenida Padre Júlio, no Bairro Santa Rita, em frente à Praça de Fátima, na região central de Macapá, teve a vidraça quebrada e TVs furtadas.

Na primeira ação, ocorrida no último sábado (13), os criminosos já haviam quebrado parte da vitrine. Na ocasião, quatro ladrões 2 televisores e ainda ameaçaram de morte o segurança do local, que em menor número não teve chance de reação.

Já na invasão mais recente, ocorrida na madrugada desta quinta-feira (18), por volta de 2h30, mais uma vez, quatro ladrões foram filmados pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Ação é rápida. O tempo entre a descida deles do carro e a saída em fuga é de apenas 30 segundos.

Nas filmagens é possível ver que os criminosos chegam em um veículo. Um deles abre caminho com pontapés, que arrancam o compensado que estava no lugar da vidraça quebrada cinco dias atrás. Ele e outros dois entram na loja e cada um sai com uma TV.

Enquanto isso, um quarto criminoso segura o que parece ser uma arma de longo alcance e grosso calibre. Não é possível identificar se ela é caseira, industrial ou apenas uma réplica. Ele fica posicionado na direção do posto do segurança particular, para intimidar uma possível reação.

No total, três aparelhos foram levados. Quando o segurança decide reagir e corre pra cima dos bandidos, os equipamentos já estavam embarcados e o carro vai embora. É possível que um quinto bandido tenha participado do furto, como motorista do carro. Mas apenas com as imagens não é possível confirmar.

Esta foi a segunda ação criminosa com as mesmas características só nesta loja. A polícia já está com as imagens e tenta identificar os bandidos.