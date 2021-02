Waldez anuncia início da vacinação para idosos no Amapá

Goés informou que o quantitativo será suficiente para a imunização de 100% de idosos acima de 90 anos e para iniciar a vacinação de idosos acima de 85 a 89 anos

Por RODRIGO ÍNDIO

O Amapá inicia esta semana a vacinação contra o coronavírus em cerca de 1,5 mil idosos com idade acima de 90 anos. A informação foi repassada na manhã desta segunda-feira (8) pelo governador Waldez Goés (PDT).

De acordo com ele, no decorrer do dia começa a ser distribuído para os 16 municípios do estado o lote de 15 mil doses da vacina CoronaVac recebidas na noite de ontem (7) do Instituto Butantan de São Paulo, liberado pelo Ministério da Saúde.

Goés informou que o quantitativo será suficiente para a imunização de 100% de idosos acima de 90 anos e para iniciar a vacinação de idosos acima de 85 a 89 anos. O lote também dará para completar a imunização, com aplicação da 2ª dose, de idosos institucionalizados, indígenas e profissionais de saúde.

“Está pactuado com os municípios que vamos seguir o Plano Nacional [de Imunização], ou seja vamos começar com idosos acima 90 anos e depois partiremos para a outra faixa etária de idosos”

Até a manhã de terça-feira (8) as vacinas devem chegar em todas as cidades do Estado. Com isso, as prefeituras, responsáveis pelas aplicações, já poderão iniciar a vacinação.