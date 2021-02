Waldez cobra Pazuello por mais vacinas para Amazônia

Cobrança foi feita por videoconferência durante Fórum dos Governadores. Ministro da saúde prometeu mais doses ainda para este mês.

Compartilhamentos

Depois de distribuir e aplicar as primeiras doses de todos os lotes até aqui enviados pelo governo federal, o governador Waldez Góes cobrou do ministro da saúde, Eduardo Pazuello, o envio com urgência de mais imunizantes contra a covid-19 para o Amapá e outros estado da Amazônia Legal.

A cobrança foi feita durante reunião com o ministro e os governadores do bloco amazônico, nesta quarta-feira, 17, no Fórum dos Governadores, por videoconferência.

“Precisamos urgentemente que sejam adquiridas o quanto antes mais doses de vacina e que aumentem o quantitativo para os estados da Amazônia Legal, para que tenhamos a nossa população 100% imunizada o mais rápido possível”, argumentou Góes.

Outra preocupação dos governadores está relacionada a aquisição de insumos e medicamentos, principalmente com a presença da nova cepa do vírus presente na Região Norte do Brasil, com maior capacidade de multiplicação e que demanda mais oxigênio para atender pacientes internados com a nova variante.

Em resposta, Pazuello apresentou um cronograma de entrega das vacinas e informou que até julho serão distribuídas 230,7 milhões de doses de vacinas aos estados e Distrito Federal.

Segundo ele, este quantitativo será suficiente para dar tranquilidade de proteção à população contra essa doença. Contudo, não especificou datas. Mas garantiu que ainda em fevereiro os estados receberão mais doses.