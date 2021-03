CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Ex-prefeito de Macapá faz live

Por SELES NAFES

No dia 13 de março do ano passado, era registrado o 1º caso de covid-19 em Macapá. Um ano depois, são 37.720 casos (até ontem, 11) e a capital vive seu pior momento na pandemia com o esgotamento dos leitos de UTI. Nos outros municípios, a ocupação já chega a quase 100%. Nesta sexta-feira (12), o ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (sem partido), decidiu fazer uma live com duas especialistas no assunto e se posicionar sobre a situação. Acompanhe clicando aqui.