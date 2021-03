1º avião com oxigênio aterrissa em Macapá

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Caminhão do Exército recebe os cilindros. Outro voo trará o restante dos 500 cilindros ainda nesta segunda (22)

Por SELES NAFES

Um avião KC-390, da Força Aérea Brasileira (FAB), aterrissou em Macapá na madrugada desta segunda-feira (22) trazendo os primeiros cilindros de oxigênio enviados pelo Ministério da Saúde.

O avião pousou às 4h05min no Aeroporto Internacional de Macapá, onde um caminhão do Exército aguardava para levar o produto para a rede hospitalar do Estado e unidades básicas de saúde de Macapá.

Ao todo, chegaram na primeira remessa 293 cilindros de um total de 500 reservados pelo MS após pedido do governador Waldez Góes (PDT) e articulação do senador Davi Alcolumbre (DEM).

A aeronave decolou de Manaus e apanhou os cilindros em Belém na White Martins, que no fim de semana deu o alerta de que está no limite entre a produção e a procura no Amapá, onde o uso do oxigênio hospitalar aumentou 200% nas últimas 48h, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado.

A previsão é de que ainda nesta segunda-feira outro voo da FAB traga o restante da carga

No domingo (21), a Sesa chegou a emitir uma nota afirmando que, pelo menos por enquanto, não há falta de oxigênio no HU, o maior centro de internação de pacientes com covid no Estado.