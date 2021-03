2ª onda: Maternidade do Amapá tem nova morte por covid

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

No ano passado, não houve mortes na maternidade por covid. Em março de 2021 foram duas

Por SELES NAFES

O desespero foi grande. Logo, os gritos levaram pacientes, visitantes e funcionários até a recepção para ver o que ocorria. A família sofria com a notícia que tinha acabado de receber: Sandreli Lima, de 31 anos, estava morta pela covid-19, cinco dias após o parto.

Ela foi recebida na maternidade com dilatação suficiente para o parto normal, que ocorreu sem problemas, e recebeu alta com a menina recém-nascida no dia 25. No último domingo (28), cinco dias depois do parto, Sandreli voltou para a maternidade já em estado grave, segundo a direção do hospital.

A tomografia constatou o comprometimento dos pulmões e a paciente foi internada às pressas na enfermaria de isolamento, onde passou a receber cuidados para covid-19 enquanto aguardava liberação de leito no Hospital Universitário (HU). Ontem, por volta de meio-dia, ela não resistiu.

No ano passado, na primeira onda da pandemia, a Maternidade Mãe Luzia não registrou óbitos. Agora, durante a segunda onda, foram duas mortes, e todas no mês de março. A primeira vítima, de 43 anos, faleceu no dia 14.

“Não tivemos casos graves no ano passado, mas neste ano sim, e esses dois casos tiveram uma evolução absurda. No caso da Sandreli, em menos de 24h. Para gente está sendo chocante esse novo cenário. Depois do parto geralmente as pacientes têm baixa de imunidade”, explica a diretora da Maternidade, Cristiane Barros.

O novo cenário mudou o protocolo de atendimento na Mãe Luzia. Desde o ano passado, as pacientes passam por uma investigação antes de serem internadas.

“Se tiver algum sintoma ela é encaminhada para um setor especifico que a gente chama de covid obstétrico, onde a paciente é atendida por um médico específico e fica isolada”, conta a diretora.

Duas outras pacientes com covid-19 estão internadas na maternidade, que no total possui cinco leitos destinados a pacientes com a doença.