50 toneladas de peixes; veja tabela de preços e locais

Comercialização inicia nesta quarta-feira (31). Veja tabela de preços e pontos de venda

Para o feriado da Semana Santa o governo do estado providenciou 50 toneladas de pescado regional para serem comercializados a preços populares, por meio do Programa Peixe Popular. As vendas iniciam nesta quarta-feira (31) e prosseguem até a sexta-feira santa (2) em seis pontos distribuídos na capital amapaense. Veja os locais de venda:

Em frente a subprefeitura, no bairro Infraero 1

Praça Chico Noé

Avenida Ranolfo Gato, na entrada do bairro Marabaixo

Rua Claudomiro de Moraes, em frente ao Super Fácil, do Buritizal

Praça da Caixa D’água, no Buritizal

Drive Thru na rua Victa Mota Dias, esquina com Ivaldo Veras, no bairro Zerão.

Ponto fixo em frente a feira do produtor do bairro Buritizal.

Por conta do decreto estadual de combate à pandemia, as vendas acontecem de 8h às 13h. A ação seguirá todos os protocolos de prevenção do coronavírus.

O programa deve ofertar 29 espécies de pescado para a população e o preço varia de R$ 8 à R$ 17. Veja tabela