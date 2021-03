A única refeição do dia, na porta de casa

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Iniciativa é de voluntários de uma ONG que ajuda pacientes do interior do Estado e também distribui refeições

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Famílias que ainda não tinham a refeição do dia foram surpreendidas neste fim de semana com um sopão entregue na porta de casa. A iniciativa foi de voluntários de uma organização não-governamental que dá apoio a pacientes que moram no interior do Amapá e que fazem tratamento médico na capital.

As famílias atendidas no último sábado (27) moram numa comunidade de pontes dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) da Fazendinha, a cerca de 13 km do Centro de Macapá. No total, 300 pessoas foram atendidas com as refeições.

“Para muitos seria a primeira refeição do dia, em casas cheias de crianças”, lembra Kelly Lacerda, uma das voluntárias da associação Casa Nosso Lar.

A pandemia vinha atrapalhando a distribuição da sopa, que sempre foi uma atividade de rotina para os voluntários da ONG. Agora, com o prolongamento da crise social em novo pico de covid-19, essa ação da Caravana do Bem, uma das várias frentes da associação, volta a ser prioridade.

“A intenção agora é conseguir mais doações para que possamos fazer o sopão a cada 15 dias”, acrescenta Kelly.

Por causa da necessidade de isolamento social, a distribuição do fim de semana precisou ser de porta em porta, para não gerar aglomeração. Os voluntários usaram máscaras, álcool e outros cuidados sanitários.

Casa de Apoio

Um dos trabalhos de maior alcance da entidade é a manutenção de uma casa de apoio, no Centro de Macapá, que acolhe pacientes em tratamento na capital. Graças a doações e muito esforço próprio, os voluntários conseguem dar dignidade aos pacientes que vêm de longe em busca de saúde.

Com uma diária simbólica de apenas R$ 15, os viajantes em tratamento tem café da manhã, almoço e jantar, além de uma cama em ambientes compartilhados da casa de apoio.

As pessoas atendidas também contam com o empenho de voluntários que ajudam na marcação de consultas e outros atendimentos, tudo graças a uma rede de profissionais de saúde que também escolheram ajudar.

Quem quiser ajudar a associação pode fazer isso doando alimentos a ser entregues na Casa Nosso Lar, localizada na Avenida Procópio Rola, 128 – Centro. Para saber mais, é só falar com a Júlia ou a Kelly no 98105-6063/991991177 Júlia e Kelly.