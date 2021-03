Acácio anuncia recursos para estúdio da rádio e TV do Ministério Público

O deputado já tinha indicado recursos para a compra de equipamentos

Compartilhamentos

Depois de garantir recursos para a compra de equipamentos, o deputado federal Acácio Favacho (Pros) se comprometeu em indicar também recursos para a construção do estúdio da rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. O anúncio foi feito por ele durante visita à procuradora Ivana Cei, na última segunda-feira (1º).

“Será um marco na gestão da procuradora-geral Ivana Cei o estabelecimento desses canais diretos com a comunidade que poderão veicular desde campanhas educativas até vídeo aulas para as prefeituras receberem orientações sobre gestão de recursos públicos”, avaliou Acácio, que também conheceu o espaço onde o estúdio será construído.

Ivana Cei lembrou que o projeto vai aumentar a capacidade de comunicação da instituição com a comunidade, criando um canal permanente para divulgação de campanhas de conscientização, entrevistas com membros e servidores do MP sobre os direitos do cidadão e notícias de interesse público.

“Nossa TV e rádio web também ficarão à disposição da comunidade e universidades para divulgação de conteúdo educativo. É uma colaboração muito importante que o deputado Acácio Favacho está dando para nossa instituição e que vão resultar em mais um espaço para a sociedade”, manifestou Ivana Cei.