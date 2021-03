Acácio vence disputa com o PSL e assume Comunicação da Câmara Federal

Nomeação foi assinada na quinta (18) pelo presidente da Câmara Artur Lira

Por SELES NAFES

As últimas votações e o desempenho na MP do Apagão fizeram o deputado federal Acácio Favacho (Pros-AP) ganhar musculatura política dentro do Congresso Nacional. Esta semana, ele foi escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (DEM), para dirigir a Secretaria de Comunicação Social da Casa, um dos setores mais desejados pelo PSL.

A nomeação foi assinada pelo presidente na quinta-feira (18), e Acácio já foi empossado, pondo fim a uma queda de braço com duas colegas influentes no Congresso: a bolsonarista Carla Zambelli e a jornalista Joice Hasselman, ambas do PSL de São Paulo.

O deputado do Amapá, que é o líder do Pros, foi escolha pessoal do presidente Arthur Lira, que tem procurado de cercar de aliados. A secretaria de Juventude, por exemplo, ficou com Expedito Netto (PSD-TO), e o deputado Luis Tibé (Avante-MG) foi escolhido para ser o procurador-parlamentar.

Acácio está no primeiro mandato como deputado federal, e é a primeira vez que ele escolhido para assumir um cargo na linha de frente da Câmara. Antes, construiu uma carreira sólida na Câmara de Vereadores de Macapá, sendo o presidente da Casa por três vezes.