Ação policial combate comércio ilegal de caça na fronteira

Operação ocorreu na Vila Brasil, município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Numa ação batizada de Operação Chasseur, policiais federais, militares do Exército Brasileiro e da Legião Estrangeira da França, caçadores ilegais dentro da porção norte do Parque Montanhas do Tumucumaque viraram a caça na manhã desta terça (9).

A ação policial ocorreu na Vila Brasil, que fica a quatro horas de barco do município de Oiapoque. A localidade fica dentro do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, fronteira entre Brasil e Guiana Francesa.

O objetivo foi de reprimir a caça e comercialização de animais silvestres na região, que tem como principais compradores os habitantes de Camopi, localidade da Guiana Francesa, onde a caça e o consumo de carne de animais silvestres são permitidos – com suas devidas restrições de época, quantidade e espécies.

Após fiscalização em estabelecimentos comerciais e residências, um homem foi preso em flagrante por venda de caça de ilegal. Ele pagou fiança e foi liberado. Também foram apreendidos 55 kg de carne de caça (jacaré, paca e mutum), totalizando 15 animais, que seriam comercializados. A carne foi destruída no local.

Além da Polícia Federal, a operação foi intermediada pelo Centro Cooperação Policial (CCP Brasil França) e ainda teve apoio do Exército Brasileiro (EB), do Parque Amazônico da Guiana (PAG) e da Legião Estrangeira.