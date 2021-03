Acusado de assaltar familiares de falecidos dentro de cemitério é preso

Suspeito foi preso nesta terça-feira (9), no cemitério São José, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Os criminosos estão tão ousados que não respeitam nem os cemitérios. Em Macapá, a Divisão de Capturas da Polícia Civil do Amapá cumpriu um mandado de prisão contra um homem, de 30 anos, que assaltava familiares e amigos de pessoas falecidas durante sepultamentos ou em visitas aos túmulos.

Segundo as denúncias, Robson da Luz Mourão, era acostumado a praticar roubos dentro do cemitério São José, no Bairro Buritizal, zona sul da capital amapaense. Ele fingia realizar serviços de reparos nos lotes para cometer roubos com uma faca, inclusive, utilizava uma camisa com a frase “credenciado” para não levantar suspeitas.

O agente Edivaldo Pascoal informou que o infrator utilizava o espaço para cometer delitos por ser de pouca movimentação. Na manhã desta terça-feira (9), ele foi preso em flagrante.

“Foi preso dentro do cemitério. Estava pronto para praticar outros roubos, mas nossas equipes estiveram nas ruas e após várias diligências conseguiram localizar ele”, detalhou Pascoal.

O infrator ainda tentou empreender fuga, mas foi contido pelos agentes. A princípio tentou negar os fatos, mas diante das evidências e do mandado de prisão, ele confessou a autoria dos roubos na delegacia.

Robson da Luz Mourão foi encaminhado para o Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá (Iapen).