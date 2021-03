Acusado de enviar drogas ao Amapá é preso no Paraná

Ele teria enviado centenas de quilos drogas a Macapá no ano de 2020. Prisão foi feita pelo delegado Vladson com apoio da polícia paranaense.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá afirma ter capturado um homem que seria o maior responsável pelo envio de drogas ao estado no ano de 2020. Conhecido no meio do tráfico como Cochó, de 36 anos, ele foi preso na capital paranaense, Curitiba, na noite dessa terça-feira (9), por uma equipe da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes do Amapá.

Ele estava morando escondido em um condomínio de alto padrão, em um apartamento com bastante conforto. Na vaga de garagem, um carro de luxo.

De acordo com o delegado Vladson Nascimento, Cochó não colocava as mãos na droga, apenas gerenciava um esquema grande e lucrativo. Investigações realizadas durante 2020 apontaram, segundo o delegado, que ele fazia envio semanais de drogas. A DTE fez pelo menos quatro apreensões de carregamentos dele ano passado.

“Na maioria das vezes, mulheres eram seduzidas a receber até dois mil reais para viajar e transportar a droga para o Amapá. Nessas investigações e apreensões várias pessoas foram presas, mas apenas algumas falaram formalmente em depoimento que a droga era do Cochó”, revelou o delegado Vladson.

O investigado morava em Belém (PA), mas fugiu para Curitiba depois que a DTE fez uma apreensão de 6 Kg de cocaína. Ele sentiu que polícia estava próximo de prendê-lo e chegar a seu paradeiro, por isso, fugiu para Curitiba.

Cochó está a caminho do Amapá preso.