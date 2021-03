Alap suspende concurso público e diz que nova data é imprevisível

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Comissão organizadora alega que medidas restritivas em São Paulo atrapalham trabalho da fundação que conduz o processo

Compartilhamentos

A comissão organizadora do concurso da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) suspendeu o certame. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (10) no Diário Oficial da Casa. A segunda etapa do processo estava prevista para acontecer nesta quinta-feira (11), e uma nova data pode ser divulgada ainda neste semestre.

O deputado Paulo Lemos (Psol), presidente da comissão organizadora do concurso, afirma que os parlamentares levaram em consideração a pandemia de covid -19 no Amapá; o estado de calamidade pública provocada pela pandemia em todo o Brasil e a dificuldade que o instituto Evandro Chagas tem tido em dar continuidade ao processo devido às medidas restritivas impostas ao Estado de São Paulo, onde fica a sede da empresa.

O deputado afirmou ainda que recebeu informações extraoficiais de que os leitos de hospitais privados estão 100% ocupados.

“Vamos ficar avaliando a situação da pandemia e ao ver que a situação se aproxima da normalidade vamos fazer uma publicação com 60 dias antecedência para um novo edital”, afirmou.

No total, 1,1 mil candidatos estão aptos a participar desta segunda etapa do certame e cerca de 40% deles não são do Amapá.

“Alguns voos que trariam esses candidatos já foram cancelados”, disse o deputado.

Quanto ao prazo de validade do concurso, o deputado afirmou que o processo ainda não foi homologado, por isso não corre risco.

“Quando ele for homologado ele começa a contar o prazo de dois anos de validade do cadastro reserva. Podendo ser este prazo estendido por mais dois anos”, ponderou o deputado.

Atraso

O concurso da Alap foi realizado em 2019. Até então, havia 28 anos que a casa não realizava processo seletivo para provimento de cargos. O concurso oferece 129 vagas para os níveis médio e superior. É a segunda vez que o certame é suspenso. A primeira ocorreu em março de 2020, no início da pandemia.