Amapá Cap transfere sorteio de veículos após restrições

Sorteio que seria neste domingo foi transferido para o próximo dia 21 .

Por SELES NAFES

A Capemisa Capitalização S/A, que administra o Amapá Cap, informou nesta sexta-feira (12) que decidiu transferir para o próximo dia 21 o sorteio que faria neste domingo (14). O motivo é o decreto do governo do Estado, publicado no início da semana, que restringiu atividades comerciais por causa da pandemia de covid-19.

De acordo com a empresa, o decreto dificultou a logística de recolhimento dos cupons por causa da restrição no horário de funcionamento do comércio.

A Capemisa informou que no dia 21 serão mantidos horários e canais de divulgação do sorteio, sem qualquer prejuízo para quem já adquiriu o título, que continuará sendo comercializado.

“Com essa atitude responsável, estamos colaborando com as políticas de combate à disseminação do covid-19”.

O Amapá Cap vai sortear prêmios de R$ 5 mil em dinheiro nas três primeiras rodadas, e duas picapes S10 Advantage na 4ª e última rodada. Os sorteios são transmitidos sempre ao vivo pelas redes sociais.