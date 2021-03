Amapá decreta lockdown

Medida começa a valer na próxima quinta-feira (18), a partir de 6h, e durará 7 dias.

Por RODRIGO ÍNDIO

O Amapá decretou lockdown em todos os 16 municípios do Estado. A medida drástica, que suspende todas as atividades econômicas não essenciais, esportivas e culturais foi anunciada pelo governador Waldez Góes, na manhã desta terça-feira (16), em entrevista coletiva no Palácio do Setentrião.

O Amapá vive há três meses uma intensa segunda onda de covid-19. Segundo o boletim epidemiológico mais recente, o Estado acumula 1.187 mortes por covid-19.

O lockdown começa a valer na próxima quinta-feira (18), a partir de 6h, e durará 7 dias. Apesar da medida desagradar o setor do comércio, principalmente os empreendimentos não essenciais, que terão que fechar as portas durante o período de vigor da medida, o governador explicou que a necessidade de frear a circulação de pessoas é evidente diante dos números e do repasse de vacinas ainda lento.

Ele lembrou que no boletim epidemiológico mais recente, desta segunda-feira (15), até as 17h, a taxa de ocupação de leitos estava em quase 90% e o número de infectados era de 88.363 pessoas contaminadas, mais 2.167 suspeitos, enquanto que o número de doses de vacinas contra a covid-19 aplicadas em todo o estado era de 31.791. O boletim também marcava 1.187 mortes.

Ele explicou que o decreto assinado na manhã desta terça estende até quarta-feira (17) as medidas que estavam em vigor. E as 6h da manhã de quinta-feira (18), começa o lockdown.

“Temos que ser mais amplos nas medidas de proteção. Vamos fazer avaliação diária do engajamento da população e da resposta que essa medida vai nos trazer. Claro que vamos intensificar a fiscalização, com blitz, barreiras e outras ações”, explicou Waldez na coletiva que ainda não terminou.