Amapá decreta toque de recolher e lei seca todos os dias

Está proibido consumo de bebida alcóolica no interior dos estabelecimentos comerciais, logradouros, praças, calçadas e vias públicas durante a semana inteira.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O Governador Waldez Góes (PDT) assinou nesta terça-feira (9), um novo decreto com medidas mais rigorosas para o enfrentamento à covid-19 no Amapá. O documento tem validade de uma semana e será feito por etapas.

Dentre as medidas, duas passam a valer ainda hoje. São elas:

Lei seca – que proíbe o consumo de bebida alcóolica no interior dos estabelecimentos comerciais, logradouros, praças, calçadas e vias públicas durante a semana inteira.

Toque de recolher – que proíbe a circulação de pessoas em praças, calçadas, logradouros e vias públicas no período das 21 horas às 05 horas da manhã.

Já no próximo final de semana haverá fechamento total das atividades econômicas não essenciais, incluindo shoppings, galerias, dentre outros, a contar das 20 horas do dia 12 até as 05 horas do dia 15 de março de 2021.

A partir do próximo domingo (14) fica suspenso o transporte de passageiros interestadual nas modalidades rodoviária e hidroviária. Confira as novas medidas completas:

– Decreto 0775

– Anexo do decreto 0775.

O estado ressaltou que órgãos de controle farão uma força-tarefa nas fiscalizações, mas a população precisa colaborar.

“Todas as nossas forças de segurança estão muito atarefadas, os servidores estão muito cansados, mas todos comprometidos (…) a sobrecarga de trabalho é grande mas o compromisso é maior de não perder mais vidas no estado do Amapá”, disse o chefe do executivo.

O governador também anunciou medidas na assistência que incluí o apoio as prefeituras nas unidades sentinelas; início da testagem de antígenos; implantação de usinas de oxigênio em Oiapoque e Laranjal do Jari; continuar a implantação de leitos no sistema estadual de saúde, e intensificar a vacinação.

O decreto está embasado no relatório epidemiológico da semana que indica o aumento no número de casos de covid, internações em UTIs e leitos clínicos da rede hospitalar e óbitos.

A decisão por critérios mais rígidos foi tomada após reuniões com o Comitê Médico Científico, membros dos Tribunais de Justiça e de Contas do Estado, Ministério Público Estadual, Assembleia Legislativa e prefeitos dos 16 municípios do estado.