Amapá e Basa ajustam regras para empreendedores acessarem R$ 405 milhões

Por videoconferência, governador do Amapá, Waldez Góes, e o presidente do Banco da Amazônia, Valdecir Tose, assinaram protocolo de intenções nesta quinta-feira (4).

O Governo do Estado e o Banco da Amazônia firmaram parceria, nesta quinta-feira (4), para auxiliar empreendedores do Amapá a acessar R$ 405 milhões que a instituição financeira tem para fomentar a economia local através do crédito.

Os recursos são compostos pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) – R$ 378,41 milhões – e do crédito comercial do banco – R$ 27,71 milhões.

Um protocolo de intenções, que define os setores de aplicação do recurso, foi assinado pelo governador do Amapá, Waldez Góes, e pelo presidente do Banco da Amazônia, Valdecir Tose, por videoconferência, da qual participaram, também, jornalistas do estado.

Do montante disponibilizado pelo Banco, R$ 95,03 milhões são para empreendimentos rurais da agricultura familiar, agricultura de baixo carbono e floresta agropecuária, Pesca e Aquicultura.

O restante, aproximadamente R$ 310 milhões, são para os demais setores, como Indústria e Agroindústria, Turismo, Comércio, Microempreendimentos, Infraestrutura e Serviço e Exportação.

Na cerimônia virtual, Waldez afirmou que o Estado proverá estratégias para aumentar o índice de aprovação dos projetos que os empreendedores devem apresentar para acessar os recursos. Para ele, o crédito é uma das melhores alternativas de impulsão da economia, sobretudo neste período em que os pequenos autônomos foram atingidos pela pandemia de coronavírus.

“Faremos um grande esforço para ampliarmos o acesso à esses recursos de Oiapoque ao Jari. A pandemia atingiu muito os pequenos negócios e disponibilizar crédito é uma forma de ajudar a reanimar e reativar esses negócios para gerar mais emprego e renda para a população amapaense”, afirmou Góes.

O presidente do Basa, Valdecir Tose, afirmou que o financiamento de desenvolvimento é o foco principal da instituição.

“Nós temos como missão e queremos financiar pequenos projetos para atender o máximo possível de empreendedores. Temos recursos e prazos diferenciados para fomento do empreendedorismo trazendo oportunidades para a região”, afirmou Tose.