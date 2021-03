Amapá ficará sem leitos de UTI até sábado, diz Sesa

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Secretário de Saúde revelou que não já propostas de empresas especializadas em montagem de centros de covid

Por RODRIGO ÍNDIO

Mesmo com a implementação recente de 15 unidades de terapia intensiva adultas, o Amapá está entrando no processo de colapso e deve chegar a 100% de ocupação dos leitos da rede estadual no próximo sábado (13). A informação é do secretário de Saúde do Estado, Juan Mendes.

“Se nós não abrirmos novos leitos, se nós continuarmos nessa velocidade [de casos], no sábado a gente já não tem mais leito”.

Ele disse que o governo estadual trabalha numa estratégia para que em até em quinze dias o Amapá amplie de 92 para 130 o número leitos de UTI, sem contar os pediátricos.

Sobre a possibilidade de reabertura dos centros covid, Juan Mendes detalhou que em maio de 2020, quando foi aberta a contratação da organização social para administrar os centros, havia cinco propostas de empresas. Hoje, não há nenhuma.

“Ampliei o prazo para acolhimento de proposta, olha a gravidade da situação (…) estamos aguardando a possibilidade que pelos menos outras OSs possam se disponibilizar e estamos em contato constante em relação a isso”, pontou Mendes.

Ao anunciar a situação calamitosa, o superintendente de Vigilância em Saúde, Dorinaldo Malafaia, disse que é preciso, imediatamente, o engajamento da população e uma força-tarefa conjunta de todos os poderes para fazer o enfrentamento e garantir todas as medidas que foram apresentadas no decreto governamental.

“Nós precisamos dar tempo para que o sistema de saúde possa ter o máximo de amplitude, porque caso contrário, nós não teremos condições, como no restante do país, de garantir os leitos para a população. A crise é nacional, não só no Amapá”, reforçou Malafaia, ao pedir a colaboração da população.