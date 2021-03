Amapá Jovem é reestruturado para 13 mil beneficiários; bolsa chega a R$ 1,2 mil

Reformulação do programa permitiu acesso de mais 6 mil jovens, como Daniela Rodrigues, que vende empadas para ajudar no sustento de casa, mas teve a atividade prejudicada com a pandemia.

Por RODRIGO ÍNDIO

Em outubro de 2020, Daniela Rodrigues decidiu se reinventar e empreender. Começou a produzir e comercializar empadas, que segundo ela, modéstia à parte, têm um sabor único. Em 2021, durante o aumento de casos da covid-19, teve algumas surpresas.

A jovem de 27 anos contou que nos meses de vendas abaixo do esperado, faturava uma renda que variava de R$ 300 a R$ 500. Quando o lucro era bom, não passava de um salário mínimo. Em sua casa, no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste da capital, moram seis pessoas, destas, Daniela e mais duas trabalham para sustentar a família.

No início deste ano, ela passou a ser bolsista do Programa Amapá Jovem. Com a aplicação nas atividades, passou a ganhar a remuneração mensal que ajudou em sua renda. Entretanto, vieram as medidas restritivas impostas por decretos municipal e estadual contra a pandemia e ela precisou parar de vender empadas. Hoje esteve participando da assinatura de uma lei que afirma que vai lhe beneficiar.

“É muito bom. É um norte que nos dá nesse momento de pandemia que está tudo parado, as minhas vendas estão paradas porque vendo muito em empresas. Vou respirar um pouco, não vou respirar totalmente, mas alivia, porque temos contas, gastos com a casa e para pensar como retomar após lockdown. Para muitos é pouco, mas pra nós é muito”, disse orgulhosa, Daniela, que é filha de um pedreiro e uma costureira.

O caso dela é similar aos de muitos jovens espalhados pelo estado. Com isso, durante live transmitida do Palácio do Setentrião, na manhã desta terça-feira (23), o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), anunciou medidas de reestruturação do Programa Amapá Jovem.

“São muitas portas que nós vamos estabelecer de saída para essa juventude. Creio que é uma decisão importante num dos momentos mais necessários e de engajamento do jovem”, destacou o governador.

Bolsistas

Houve o anúncio da inclusão de 6 mil novos bolsistas em todo o estado. Eles foram selecionados e aprovados na 6ª chamada. O programa sai de 7 mil e passa atender 13 mil jovens ativos. Houve mudança no valor da bolsa que antes era R$ 120 e agora será de R$ 150.

Monitores

Foi ampliado para 1 mil o número de vagas para quatro níveis de monitoria do programa nos 16 municípios. Antes eram apenas dois níveis. Para concorrer a uma vaga, o jovem deverá, obrigatoriamente, ser bolsista do programa, onde passará por qualificação e, posteriormente, poderá ter uma oportunidade profissional como monitor.

Com a reestruturação do Amapá Jovem, os valores de benefícios ficarão da seguinte forma:

Beneficiário bolsista: R$ 150

Beneficiário monitor nível 1: R$ 400

Beneficiário monitor nível 2: R$ 700

Beneficiário monitor nível 3: R$ 1.045

Beneficiário monitor de articulação interdisciplinar: R$ 1.200.

Não foi informado o valor do investimento, mas o chefe do executivo disse que esses valores estão dentro da previsão orçamentária e financeira que foi aprovada na Assembleia Legislativa.

De acordo com Secretaria de Juventude (Sejuv), com a pandemia, o programa continua por meio de atividades onlines, cursos livres na modalidade EAD, redações, entre outros meios, para que a qualificação e transferência de renda sejam garantidas.

A meta do programa é chegar a 20 mil jovens beneficiados, entre bolsistas e monitores. O projeto de lei foi encaminhado em caráter de urgência para sanção na Alap.