Amapá pode decretar lockdown

Governador do Amapá deve anunciar, até o fim da tarde de segunda-feira (8), medidas mais drásticas para conter o avanço da pandemia do estado.

Por RODRIGO ÍNDIO

Com o crescimento no número de casos e mortes pela Covid-19 no Amapá, o governador Waldez Goés (PDT) deve anunciar, até o fim da tarde de segunda-feira (8), medidas mais drásticas para conter o avanço da pandemia do estado. Goés afirmou que pode decretar lockdown caso os índices não reduzam.

Além dos últimos 11 óbitos, a avaliação epidemiológica apontou aumento significativo na procura por atendimento nas unidades básicas de saúde e aumento de internações em leitos clínicos e UTIs, o que levou o Amapá a uma classificação de nível alto.

“Estamos no vermelho em quase todos os municípios do estado”, pontuou.

Com isso, o governador antecipou a reunião com o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) e o Comitê médico de enfrentamento à Covid-19 – que seria amanhã (9) – para ainda hoje, junto com outros poderes, para organizar a tomada de decisão.

Durante o dia haverá reunião com o Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça. Às 15h, o governador reunirá com 16 prefeitos e no final da tarde serão anunciadas as medidas.

“Com certeza, vamos ser mais radicais nessas medidas. É necessário e temos avaliado, inclusive, a situação de lockdown, se caso nós não fizermos já para essa semana, mas o que nós anunciarmos hoje, vai ficar bem claro que se não tiver o engajamento de todos que mude essa realidade no próximo relatório epidemiológico – que vai fechar no próximo sábado – é quase que inevitável que na semana seguinte, a gente decrete lockdown, aquela parada geral”, alertou Waldez.

Goés disse, ainda, que vai cobrar dos gestores municipais o início da vacinação de idosos a partir de 75 anos, uma vez que já teria distribuído vacinas na semana passada para atender a este público.

Leitos

O Amapá está variando entre 90% a 95% a taxa ocupação de leitos na rede pública. O estado abriu, nos últimos dias, 15 leitos de UTI no Hospital Universitário e estuda a aquisição de mais 30 leitos.

“Se não tiver um engajamento individual e coletivo, nós vamos enfrentar, nos próximos dias, muitas dificuldades. Precisamos da colaboração da população”, finalizou Goés.

O estado reforçou o uso de máscaras e higienização das mãos para conter o avanço da pandemia. Reforçou, também, que as festas clandestinas que ocorrem com frequência sobrecarregam a Polícia Militar com tanta demanda.

A expectativa é que o Amapá anuncie novas medidas, como ampliação da lei seca para os dias de semana, no fim do dia.