Amapá recebe 10.700 doses de vacinas

Governo usou reserva técnica para complementar doses. Quantidade a ser enviada aos municípios é de 13 mil

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

No início da tarde deste sábado (27), o Amapá recebeu uma nova remessa de 10.700 doses de vacinas enviadas pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.

O superintendente de Vigilância em Saúde, Dorinaldo Malafaia, informou que o governo estadual irá complementar a remessa com 2.300 doses e, com isso, a quantidade total de doses distribuídas será de 13 mil.

As doses foram recebidas pelo próprio governador Waldez Góes e os prefeitos de Macapá, Antônio Furlan (Cidadania), e de Santana, Bala Rocha (PP). Após o recebimento, as vacinas foram levadas para a Central de Abastecimento e Distribuição de Imunobiológicos (Cadi/SVS), onde serão checadas, atestadas, acondicionadas e preparadas em pacotes com o número certo de doses para cada município amapaense.

Macapá vai receber 8.030 doses e Santana 1.790. Mazagão, também na região metropolitana, ficará com 710 doses. Os demais municípios receberão as doses neste domingo (28).

No total, foram recebidas 6.200 doses de CoronaVac e 4.500 doses de AstraZenaca.

“Vou pessoalmente no Laranjal do Jari e Vitória do Jari levar a cota de vacinas para aquela população. Lembrar que nós temos que cumprir rigorosamente o que determina o PNI e o plano estadual, que é pactuado pelo governo com os 16 municípios, portanto, nenhuma prefeitura, nenhum prefeito, nenhum responsável por equipe de imunização pode permitir furar a fila da vacina”, declarou o governador do Amapá Waldez Góes no recebimento das vacinas.

Na sexta-feira (25), a prefeitura de Macapá anunciou o cancelamento de todas as ações de vacinação previstas para este fim de semana porque o Ministério da Saúde não enviou o lote que estava previsto, e que só chegou hoje.