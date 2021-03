Amapá renova lockdown, inclui supermercados e fechamento total no fim de semana

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Novo decreto com todas as regras será publicado amanhã (25), quando entra em vigor

Por RODRIGO ÍNDIO

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), renovou o lockdown em todo o Estado por mais sete dias, a partir de amanhã (25), e impôs restrições mais duras no novo decreto, apresentado na noite desta quarta-feira (24). Os supermercados e atacarejos, por exemplo, vão fechar no fim de semana e se revezarão com outros estabelecimentos em dias normais. As regras detalhadas serão publicadas nesta quinta-feira.

O novo decreto estabelece restrições mais duras na quinta e sexta-feira com as academias, por exemplo, que ficarão fechadas a partir de sábado. O ‘fecha tudo’ será no próximo fim de semana, quando apenas farmácias, vendas de gás, água e postos de combustíveis poderão funcionar 24h.

De segunda a quarta-feira da próxima semana (29 a 31), serão liberados alguns segmentos do ramo de alimentos, mas em sistema de revezamento.

“Quando supermercados estiveram abertos, mercantis estarão fechados. Nos supermercados estará proibida venda de cerveja, atendimento em lanchonete, restaurantes e lojas de roupas. Somente para vender alimentos, do mesmo jeito os mercantis”, resumiu o governador em entrevista coletiva no Palácio do Setentrião.

O novo decreto também mantém a lei seca, ou seja, a proibição do consumo de bebidas em estabelecimentos, além do toque de recolher das 20h às 6h.

As igrejas também serão afetadas pelo novo decreto que começa a valer amanhã. Neste fim de semana elas deverão fechar totalmente, e só voltarão a funcionar a partir de segunda-feira (29) com horário e público reduzidos.

“Apesar de existir uma lei que considera a atividade religiosa essencial, a nossa avaliação foi bastante aprofundada”, justificou o governador.

Rodízios de supermercados

As regras para todos os segmentos, com horários, serão especificadas amanhã com a publicação do novo decreto. No entanto, o governador adiantou algumas.

Entre os dias 29 e 31, depois do fecha tudo do fim de semana, supermercados e atacarejos poderão funcionar das 7h às 13h, em horário corrido de seis horas.

Miniboxes e mercantis funcionarão das 13h às 19h. Ambos os segmentos não poderão vender bebidas alcoólicas, lanchonetes e nem magazines. Todas as medidas serão reavaliadas.

“Na quarta-feira (31) será um dia intenso de avaliação do relatório epidemiológico, junto com os ministérios público Federal, Estadual e Justiça, para mantermos a unidade de poder. Se não unir será mais difícil”, explicou.

Este será o terceiro decreto de lockdown no Estado. O atual começou no último dia 18, e suspendeu apenas as atividades comerciais.

Waldez disse que o novo decreto foi acertado com todos os prefeitos, e acredita que não haverá divergências nos decretos municipais.

Nas últimas duas semanas, os novos casos de covid-19 subiram 98%. O número de óbitos subiu 100,4%. e a ocupação dos leitos de UTI ultrapassa os 92%.