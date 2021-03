Amapá vai imunizar profissionais de segurança que atuam na linha de frente

Decisão foi tomada pelo Ministério da Saúde após pedidos de Waldez Góes e outros governadores para antecipação da imunização destes trabalhadores.

O Ministério da Saúde aceitou o pedido dos governadores de todo país vai enviar vai priorizar o envio de remessas destinadas especificamente para profissionais de segurança pública, salvamento expostos nas ações da linha de frente do combate à pandemia. A medida também engloba profissionais das Forças Armadas.

A notícia foi anunciada pelo governador do Amapá, Waldez Góes, nesta quarta-feira (31). Ele fez o comunicado nas suas redes sociais. Segundo ele, a solicitação foi feita em reunião remota com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na semana passada, dentro da programação do Fórum Nacional dos Governadores, dia 26.

“Será antecipado o envio de um quantitativo de doses de vacinas, de maneira escalonada e proporcional, direcionado exclusivamente para a vacinação dos seguintes trabalhadores das forças de segurança e salvamento e forças armadas”, confirmou o MS em Nota Técnica.

Na Nota Técnica, o ministério deixou bem claro que não é todo o contingente das instituições de segurança, salvamento e Forças Armadas que será imunizado. Mas apenas os profissionais que estão nas ações de políticas de linha de frente. O MS ordenou a vacinação desses profissionais por prioridade:

1º – Trabalhadores envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes

2º – Trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar

3º – Trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a covid-19

4º – Trabalhadores envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social

5º – Com contato direto e constante com o público independente da categoria.

Góes enfatizou que desde o início da pandemia, as forças de segurança pública, âmbito estadual ou municipal, têm sido empregadas no cumprimento das medidas de controle sanitário para conter a disseminação da doença.

Ele destacou que policiais civis, militares e penais, bombeiros e guardas municipais têm se engajado nas fiscalizações para manter o distanciamento social e as medidas de proteção à vida.