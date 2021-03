Antes de receber 2ª dose, Ulisses Laurindo morre de covid aos 91 anos

Ex-atleta olímpico, ele também era jornalista e tinha tomado a primeira dose de vacina

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Não deu tempo de tomar a 2ª dose. O jornalista e ex-atleta olímpico, Ulisses Laurindo, de 91 anos, foi acometido pela covid-19 e acabou falecendo às 6h desta quarta-feira (17), por complicações de uma pneumonia. O corpo dele será cremado à tarde e as cinzas serão enviadas em uma urna funerária para o Rio de Janeiro, onde ocorrerá uma cerimônia familiar de despedida.

Em fevereiro de 2014, o Portal SelesNafes.Com contou a história do jornalista que tinha representado o Brasil nas Olimpíadas da Austrália, em 1956, na modalidade de corrida com barreiras, quando alcançou o 4º lugar.

Ele ainda representou o Brasil em 3 olímpiadas e 9 jogos pan-americanos sempre no atletismo, chegando a se tornar recordista no revezamento 4 x 400 metros. Chegou a ser contratado pelo Flamengo e Vasco. Nos anos 1970, deixou o esporte e se formou em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde atuou em vários jornais.

“Pra dizer a verdade, se eu continuasse no atletismo eu já teria morrido de fome. O jornalismo pagava mais e eu ainda poderia estar ligado a minha paixão que é o esporte”, revelou Ulisses ao Portal SelesNafes.Com na reportagem “Do atletismo ao jornalismo”, postada em 2014.

Nascido em Alagoas, estava morando no Amapá desde 2009 junto com a esposa e os dois filhos médicos. Nos últimos anos de comunicação, integrou a bancada do programa Luiz Melo, da Diário FM, mas estava afastado há mais de um ano.

Agravamento

Em fevereiro, Ulisses recebeu a 1ª dose da vacina contra a covid-19, e já esperava a 2ª quando contraiu a doença e deu entrada no Hospital São Camilo.

“Por causa da idade e comorbidades como câncer e doença cardíaca, ele recebeu alta para fazer o acompanhamento em casa, mas não evoluiu bem”, narra a filha e médica Maracy Laurindo.

No último dia 14, ele retornou ao São Camilo após o agravamento dos sintomas e hoje, às 6h, ele não resistiu.

“Ele teve uma pneumonia viral que se fosse numa pessoa jovem e sem comorbidades teria se desenvolvido de outra forma”, comparou Maracy.

“Tenho um misto de sentimentos. É saudade, mas também felicidade e gratidão por ter tido a honra de ser a filha dele. Foi uma vida de vitórias. Um esportista e homem culto que contribuiu muito”, definiu.

A torcida agora é pela mãe, filho e marido da médica que também estão internados com a covid-19.

“Estamos na provação. Acreditamos muito em Deus e que Ele vai nos dar esse restabelecimento. Por isso que estou tranquila, porque acredito em algo muito superior”.

O Conselho Regional de Medicina do Amapá (CRM-AP) divulgou uma nota de pesar lembrando a carreira no esporte e lembrando que Ulisses era pai de dois médicos, Maracy e Renan Dantas.

“Nos últimos anos colaborou para o engrandecimento do jornalismo amapaense. As condolências do CRM-AP aos familiares e amigos do jornalista e ex-atleta olímpico Ulisses Laurindo dos Santos, que será lembrado por sua linda trajetória”.