Após acidente com morte, PMs e peritos quase são atropelados por motociclista

Pedestre tinha sido atropelado. PM e peritos estavam trabalhando quando foram surpreendidos por motociclista embriagado

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 27 anos morreu depois de ser atingido violentamente por um carro modelo Celta, vermelho, de placa não identificada. O acidente ocorreu na zona norte de Macapá.

O atropelamento aconteceu na noite deste sábado (6), em um trecho urbano da Rodovia do Curiaú, entre os bairros Ipê e Jardim Felicidade II.

Com o impacto, Márcio Brito de Almeida morreu na hora. Ele tentava atravessar a via quando foi atingido pelo Celta. O motorista não parou, e fugiu sem prestar socorro à vítima.

A ocorrência foi atendida pelo Batalhão de policiamento Estadual (BPRE), que isolou o local do acidente e interditou parte da rodovia para que os peritos pudessem trabalhar.

Porém, o inesperado aconteceu. Conforme informações do sargento Ramon Baía, um motociclista embriagado avançou a sinalização e o isolamento feito pela PM e, por pouco, não passou por cima do corpo que estava sendo periciado e não atropelou peritos e policiais.

A moto foi parada e o condutor preso. O teste do etilômetro apontou que ele estava dirigindo sob efeito de álcool. O resultado do exame foi 0,73mg/l, o que é considerado crime de trânsito, conforme previsto no artigo 306 do CTB.

A polícia segue à procura do Celta e do motorista que teria provocado a morte do pedestre.